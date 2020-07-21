Свищев: Пайкин во главе комитета Госдумы будет работать на благо российского спорта

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Борис Пайкин разбирается в спорте и будет работать на благо его развития на посту председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Дмитрий Свищев.

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла постановление об избрании депутата фракции ЛДПР Пайкина на должность председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

"Пайкин знает спорт и разбирается в нем, до политической работы он возглавлял серьезную компанию. Уверен, что он будет работать на благо российского спорта, молодежи и туризма", - сказал Свищев.

На посту председателя комитета Пайкин сменит Михаила Дегтярева, который ранее досрочно прекратил депутатские полномочия в связи с назначением временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Ранее Пайкин занимал должность первого зампредседателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев.

Пайкин ранее возглавлял "Газпром социнвест", выступал партнером компании "Форт груп". С 2016 по 2019 год он был президентом Федерации футбола Ленинградской области.