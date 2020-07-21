ХК "Авангард" отказался от участия в турнире в Сочи из-за случаев коронавируса в команде

Во вторник "Авангард" сообщил, что тесты на коронавирусную инфекцию 20 игроков и сотрудников клуба дали положительный результат. Турнир в Сочи пройдет 4-9 августа. В нем примут участие "Сочи", СКА, "Локомотив" и олимпийская сборная России (U20).

ТАСС, 21 июля. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" отказался от участия в предсезонном турнире в Сочи из-за сложной эпидемиологической обстановки в команде. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

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"Нам очень жаль, но мы были вынуждены принять такое решение ради безопасности нашей команды в непростой эпидемиологической обстановке, - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков. - В Сочи отличные условия, прекрасный дворец, достойные соперники. Мы знаем, как сильно хотели наши болельщики увидеть первые матчи "Авангарда" в межсезонье, разумеется, мы понимаем, как непросто будет организаторам менять календарь турнира. Однако в сложившейся ситуации, когда за короткий срок в нашем коллективе были выявлены новые случаи заражения коронавирусом, мы не имеем права ставить под удар весь тренировочный процесс".

"Посоветовавшись с тренерским штабом, мы приняли решение оставить команду в Балашихе в режиме жесткой изоляции, под постоянным контролем медицинской службы с регулярным тестированием. Безопасность хоккеистов и успешная подготовка к сезону - наши главные цели. Надеемся, что наш шаг найдет понимание у организаторов турнира в Сочи и его участников", - добавил Волков.

Ранее пресс-служба "Авангарда" сообщала, что коронавирус был обнаружен у нападающего команды Сергея Шумакова.

В прошедшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за коронавируса, "Авангард" занял третье место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф омский клуб уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" в серии со счетом 2-4. Новый сезон КХЛ планируется начать 2 сентября.