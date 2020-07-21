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Оригинальный рисунок олимпийских колец Пьера де Кубертена будет выставлен на аукцион

Стоимость рисунка оценивается в €100 тыс.

ТАСС, 21 июля. Оригинальный рисунок олимпийских колец основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена будет выставлен на аукцион, который пройдет в Каннах 26 июля. Об этом сообщает портал Inside the games.

По данным портала, стоимость рисунка оценивается в €100 тыс.

Рисунок сделан на белом полотне размером 21 на 27,5 см и представляет из себя переплетение пяти колец - синего, желтого, черного, зеленого и красного. Считается, что цвета символизируют Африку, Америку, Азию, Европу и Океанию.

Кубертен представил кольца в издании "Олимпийское обозрение" в августе 1913 года. Флаг в виде пяти колец планировалось представить общественности во время конгресса Международного олимпийского комитета (МОК) в июне 1914 года, но из-за Первой мировой войны мероприятие было отменено. В итоге флаг был представлен перед церемонией открытия Олимпийских игр 1920 года в Антверпене.

В феврале 2020 года российский бизнесмен, глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста Пьера де Кубертена. В декабре 2019 года Олимпийский манифест был куплен на аукционе за $8,8 млн, стартовая цена лота была установлена на отметке $500 тыс. Имя покупателя не сообщалось.

Кубертеном разработаны клятва и эмблема Игр, а также предложен лозунг "Быстрее, выше, сильнее", в его честь названа специальная награда, вручаемая МОК за проявление благородства во время Олимпийских игр. МОК был основан по инициативе Кубертена в 1894 году, первым президентом организации стал грек Деметриус Викелас. Кубертен возглавлял организацию в 1896-1916 и 1919-1925 годах. Первые современные Олимпийские игры состоялись в 1896 году в Афинах.

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