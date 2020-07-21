Оригинальный рисунок олимпийских колец Пьера де Кубертена будет выставлен на аукцион

ТАСС, 21 июля. Оригинальный рисунок олимпийских колец основателя современных Олимпийских игр Пьера де Кубертена будет выставлен на аукцион, который пройдет в Каннах 26 июля. Об этом сообщает портал Inside the games.

По данным портала, стоимость рисунка оценивается в €100 тыс.

Рисунок сделан на белом полотне размером 21 на 27,5 см и представляет из себя переплетение пяти колец - синего, желтого, черного, зеленого и красного. Считается, что цвета символизируют Африку, Америку, Азию, Европу и Океанию.

Кубертен представил кольца в издании "Олимпийское обозрение" в августе 1913 года. Флаг в виде пяти колец планировалось представить общественности во время конгресса Международного олимпийского комитета (МОК) в июне 1914 года, но из-за Первой мировой войны мероприятие было отменено. В итоге флаг был представлен перед церемонией открытия Олимпийских игр 1920 года в Антверпене.

В феврале 2020 года российский бизнесмен, глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов передал Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста Пьера де Кубертена. В декабре 2019 года Олимпийский манифест был куплен на аукционе за $8,8 млн, стартовая цена лота была установлена на отметке $500 тыс. Имя покупателя не сообщалось.

Кубертеном разработаны клятва и эмблема Игр, а также предложен лозунг "Быстрее, выше, сильнее", в его честь названа специальная награда, вручаемая МОК за проявление благородства во время Олимпийских игр. МОК был основан по инициативе Кубертена в 1894 году, первым президентом организации стал грек Деметриус Викелас. Кубертен возглавлял организацию в 1896-1916 и 1919-1925 годах. Первые современные Олимпийские игры состоялись в 1896 году в Афинах.