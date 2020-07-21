Вратарь клуба НХЛ "Айлендерс" Сорокин получил визу и отправился в США

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин получил американскую визу и отправился в США. Об этом он рассказал ТАСС.

Сорокин подписал контракт новичка с "Айлендерс" 13 июля. Согласно регламенту, контракт новичка с 24-летним хоккеистом нельзя подписать более чем на один сезон. Благодаря новому коллективному соглашению год этого контракта пройдет в сезоне-2019/20, при этом российский голкипер не сможет сыграть за "Айлендерс" в оставшейся части сезона. Позднее россиянин подписал контракт с клубом на сезон-2020/21.

Сорокин является воспитанником новокузнецкого "Металлурга", из которого в 2014 году он перешел в московский ЦСКА. В составе армейцев Сорокин стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/19. Всего в КХЛ он провел 313 матчей, одержав 184 победы в основное время, в среднем отражая 93,2% бросков по воротам при коэффициенте надежности 1,62. Сорокин является победителем Олимпийских игр 2018 года, также на его счету три бронзовые награды чемпионатов мира.

Сорокин был выбран "Айлендерс" в третьем раунде драфта-2014 под общим 78-м номером. Также за клуб выступает российский голкипер Семен Варламов.