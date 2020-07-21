"Севилья" подписала контракт с футболистом "Милана" Сусо до 2025 года

ТАСС, 21 июля. Испанский футбольный клуб "Севилья" подписал контракт с полузащитником итальянского "Милана" Сусо. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Севильи".

Контракт с 26-летним Сусо рассчитан на пять лет. С января испанец выступал за "Севилью" на правах аренды, по окончании которой клуб воспользовался правом выкупа футболиста. Официально стоимость перехода не сообщается, по данным портала Transfermarkt трансфер оценивается в €21 млн.

В завершившемся сезоне чемпионата Испании Сусо провел 17 матчей, до аренды в "Севилью" он сыграл 16 игр в чемпионате Италии, забив в обоих турнирах по одному мячу. Ранее полузащитник выступал за итальянский клуб "Дженоа", испанскую "Альмерию" и английский "Ливерпуль". В составе сборной Испании он провел пять матчей.

В составе "Милана" Сусо стал обладателем Суперкубка Италии сезона-2016/17. В составе юношеской сборной Испании полузащитник стал чемпионом Европы.

"Севилья" завершила чемпионат Испании на четвертом месте и выступит в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В Лиге Европы нынешнего сезона испанский клуб в 1/8 финала сыграет с итальянской "Ромой".