ЦСКА и "Краснодар" поборются за Лигу чемпионов. Сезон-2019/20 РПЛ завершится семью матчами

ТАСС, 22 июля. Семь матчей 30-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в среду завершат сезон. Все игры начнутся в 19:00 мск.

Завершать чемпионат России будут матчи "Ростов" - "Зенит", "Краснодар" - "Ахмат", ЦСКА - "Тамбов", "Динамо" - "Оренбург", "Рубин" - "Спартак", "Уфа" - "Арсенал" и "Урал" - "Локомотив". Встреча "Крылья Советов" - "Сочи" не состоится из-за выявления коронавируса у 10 представителей гостевой команды. Как сообщил ТАСС во вторник генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко, заболевание у инфицированных проходит бессимптомно. О вспышке коронавируса стало известно 16 июля, когда клуб на выезде должен был сыграть с "Тамбовом".

21 июля Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение присудить "Сочи" техническое поражение со счетом 0:3 - три очка получил "Тамбов", который гарантировал себе сохранение прописки в РПЛ. Аналогичное решение, скорее всего, будет принято и относительно матча против "Крыльев Советов". При этом "Сочи" (33 очка, 12-е место) тоже досрочно гарантировал себе сохранение места в РПЛ на следующий сезон.

Результат игры с московским ЦСКА не повлияет на положение "Тамбова" (31 очко, 14-е место), у располагающихся на 15-й строчке "Крыльев Советов" до решения КДК РФС остается 28 очков. Если самарцам присудят техническую победу над "Сочи", то по результатам личных встреч тамбовчане будут находиться выше. "Крылья Советов" могут остаться в РПЛ, если от участия в следующем сезоне чемпионата откажутся подмосковные "Химки", которые заняли второе место в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Решение по этому вопросу будет принято вечером 22 июля.

Заочный спор "Краснодара" и ЦСКА за место в Лиге чемпионов

Из семи запланированных матчей только в двух есть турнирная интрига. От результатов игр "Краснодар" - "Ахмат" и ЦСКА - "Тамбов" будет зависеть, какая команда займет итоговое третье место в турнирной таблице и получит право в новом сезоне сыграть в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Перед 30-м туром краснодарцы находятся на третьей строчке, набрав 49 очков. В активе армейцев 47 очков.

"Краснодару" для сохранения позиции в заключительном матче сезона необходимо на своем поле обыграть грозненский "Ахмат", который занимает 13-е место в турнирной таблице. Если команда сыграет вничью или проиграет, то победа ЦСКА опустит ее на четвертое место.

В случае равенства очков выше окажется клуб из Москвы. В личных встречах армейцы сыграли лучше, победив дома (3:2) и сыграв вничью на выезде (1:1). При этом столичная команда еще не гарантировала себе четвертое место по итогам чемпионата. Если ЦСКА не обыграет "Тамбов", а "Ростов" (45 очков) в Санкт-Петербурге победит досрочно выигравший золотые медали "Зенит", то подопечные Виктора Гончаренко опустятся на пятую строчку.

Петербургский клуб может оказать влияние на итоговое распределение команд по еврокубковым турнирам не только в случае поражения от "Ростова". Если команда под руководством Сергея Семака 25 июля в Екатеринбурге обыграет подмосковные "Химки" в финале Кубка России, то ее путевка в групповой турнир Лиги Европы автоматически перейдет коллективу, занявшему четвертое место в чемпионате России. Таким образом, клуб, занявший пятое место в РПЛ, начнет выступление во втором по значимости еврокубке с третьего квалификационного раунда, а ставшая шестой команда - со второго квалификационного раунда.

Шанс для "Динамо"

Главным бенефициаром победы "Зенита" в финале Кубка России является московское "Динамо". Бело-голубые за тур до завершения чемпионата гарантировали себе итоговое шестое место, набрав 41 очко. В активе тульского "Арсенала" и "Уфы", расположившихся на седьмой и восьмой строчках соответственно, по 37 очков.

Если "Зенит" выиграет второй трофей в текущем году, то "Динамо" получит право сыграть в еврокубках впервые с сезона-2014/15. Тогда бело-голубые преодолели два отборочных раунда, одержали шесть побед на групповом этапе и дошли до 1/8 финала, где по сумме двух встреч уступили итальянскому "Наполи" (1:3, 0:0). В сезоне-2020/21 московскому клубу потребуется преодолеть на один квалификационный раунд больше.

В 30-м туре "Динамо" под руководством Кирилла Новикова предстоит сыграть с "Оренбургом", который занимает 16-е место. Команда Константина Парамонова лишилась шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе после поражения от "Зенита" (1:4) в прошлом туре.

Антирекорд "Спартака"

Московский "Спартак" только за два тура до конца чемпионата России гарантировал себе сохранение прописки в РПЛ. Команда Доменико Тедеско занимает девятое место в турнирной таблице. В гостевом матче против идущего 10-м казанского "Рубина" красно-белые могут обновить собственный антирекорд. Если москвичи не победят, то они рискуют впервые после прихода в клуб владельца Леонида Федуна закончить чемпионат в нижней части турнирной таблицы.

Бизнесмен приобрел команду в 2004 году. За это время "Спартак" ни разу не опускался ниже восьмого места. Худшие результаты команда демонстрировала в 2004 и 2008 годах. При этом самым неудачным для красно-белых является чемпионат России 2003 года, в том сезоне "Спартак" занял 10-е место.

В текущем розыгрыше московский клуб может повторить и даже установить новый антирекорд. Это произойдет в случае поражения от "Рубина" и победы идущего 11-м "Урала". Екатеринбургский клуб дома в заключительном туре встретится с досрочно гарантировавшим себе второе место и путевку в групповой турнир Лиги чемпионов московским "Локомотивом". Таким образом, команда Тедеско может завершить чемпионат на 10-м или 11-м месте.