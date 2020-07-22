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Допинг в спорте

WADA второй раз за год приостановило работу лаборатории в Нью-Дели

Срок наказания составляет шесть месяцев
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© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 22 июля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило деятельность лаборатории в Нью-Дели (Индия) на срок до шести месяцев во второй раз в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Впервые аккредитация была приостановлена в августе 2019 года. WADA выявило несоответствие Международному стандарту для лабораторий (ISL) в одном из методов проверки допинг-проб. Через полгода нарушения не были устранены, поэтому начался процесс дисциплинарного разбирательства. Деятельность лаборатории оставалась приостановленной.

Новое наказание отсчитывается с 17 июля. Индийская лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Для этого отводится 21 день с момента получения уведомления.

Лаборатории запрещено проводить какие-либо антидопинговые проверки. Если в течение срока приостановки аккредитации несоответствия будут устранены, она может подать заявку на досрочное восстановление. Отсутствие изменений по данному вопросу позволяет WADA наложить очередные санкции.

Согласно ISL, WADA отвечает за аккредитацию и повторную аккредитацию антидопинговых лабораторий, обеспечивая тем самым соблюдение высоких стандартов качества. Мониторинг лабораторий проводится совместно Международной организацией по стандартизации (ISO) и независимыми национальными аккредитационными органами.

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