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Летние олимпийские виды спорта

Выборная конференция Ассоциации гольфа России пройдет в 2020 году

Дата будет утверждена на заседании исполкома в августе
Президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выборная конференция Ассоциации гольфа России (АГР) пройдет в 2020 году. Об этом ТАСС рассказал президент АГР Виктор Христенко.

Христенко возглавляет АГР с февраля 2015 года.

"Выборная конференция АГР состоится в 2020 году, информацию о дате утвердит исполком на ближайшем заседании в августе, - заявил Христенко. - Гольф в России - молодой и перспективный вид спорта. За пять лет мы дали старт многим проектам, направленным на популяризацию гольфа и вовлечение в спорт разных возрастных групп населения".

"Например, школьный гольф, статистика проекта - более 30 тыс. школьников в 19 регионах, которых мы познакомили с игрой. Рейтинговая система отбора и соревнований школьной лиги помогают увидеть талантливых ребят и дать им возможность продолжить тренировки и участие в соревнованиях. Другие наши проекты - студенческий гольф, "команда мечты", гольф-кластеры - показывают положительную статистику и дают нам уверенность в том, что у гольфа в России все только начинается", - добавил Христенко.

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