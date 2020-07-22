ХК "Спартак" досрочно завершил тренировочный сбор в Новогорске

ТАСС, 22 июля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" завершил тренировочный сбор на базе в подмосковном Новогорске, так как не имеет возможности проводить занятия в оптимальном составе из-за случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

17 июля стало известно, что ряд игроков и сотрудников клуба заразились коронавирусной инфекцией. Последующие тестирования не выявили случаев заражения.

"В связи с невозможностью проведения тренировочного процесса в оптимальном составе руководством "Спартака" было принято решение о завершении сбора в Новогорске и возвращении команды в Москву. В ближайшее время руководством "Спартака" будет принято решение о корректировке плана предсезонной подготовки", - говорится в сообщении.

Сезон-2019/20 КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Лига решила не определять обладателя Кубка Гагарина. Старт нового сезона КХЛ запланирован на 2 сентября.