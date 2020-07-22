Футболку, за которую Ещенко получил дисквалификацию, продали с аукциона за 230 тыс. рублей

ТАСС, 22 июля. Футболка защитника московского "Спартака" Андрея Ещенко, которую он продемонстрировал после матча Олимп - Кубка России против петербургского "Зенита", была продана на аукционе за 230 тыс. рублей. Об этом в Instagram сообщил голкипер красно-белых Артем Ребров.

Аукцион прошел на странице Spartak Street Style в Instagram. Все средства пойдут в благотворительный фонд Реброва "Своими глазами".

После гостевого поражения от "Зенита" (1:2) не участвовавший в матче Ещенко продемонстрировал футболку с оскорбительной надписью в адрес петербургского клуба. За это игрок получил дисквалификацию на три матча Кубка России, а также оштрафован на 50 тыс. рублей.