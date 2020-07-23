Фигуристка Шужань Юй рассказала о случаях насилия во время тренировок в Китае

ТАСС, 23 июля. Участница чемпионата мира по фигурному катанию в соревновании одиночниц Шужань Юй из Сингапура заявила, что подвергалась избиению со стороны тренера в юношеские годы. Об этом фигуристка написала в Instagram.

Шужань Юй родилась в Пекине. Фигурным катанием она начала заниматься в Китае, но на международных соревнованиях выступала под флагом Сингапура.

"Мне было 11 лет, когда началось физическое насилие: мой тренер ударил меня "охранником" - пластиковой крышкой, которая защищает лезвие коньков вне льда, - написала 19-летняя фигуристка. - Он [тренер] злился при малейшей моей ошибке, иногда бил по рукам и ногам без предупреждения, это происходило и во время тренировок перед всеми на льду, и после занятий в укромных местах, где он мог кричать на меня громче и бить сильнее. В особо плохие дни он мог меня ударить больше десяти раз за день, пока на моей коже не появлялись ссадины".