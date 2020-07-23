СМИ: третий боксерский поединок между Головкиным и Альваресом пройдет в мае 2021 года

ТАСС, 23 июля. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе мексиканец Сауль Альварес и казахстанец Геннадий Головкин достигли договоренности о проведении третьего поединка в мае 2021 года. Об этом в Twitter сообщил журналист портала The Athletic Майк Коппинджер.

Поединок планируется провести со зрителями, при этом Альварес заработает $45 млн, а Головкин - $30 млн. О месте проведения боя не сообщается. Ранее предполагалось, что Альварес встретится с Головкиным 12 сентября в Далласе (США, штат Техас).

Первый поединок между Головкиным и Альваресом прошел в сентябре 2017 года и завершился вничью. Во втором бою в сентябре 2018 года боксер из Казахстана потерпел поражение решением судей и лишился поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC). После победы над украинцем Сергеем Деревянченко Головкин завоевал титул Международной боксерской федерации (IBF).

Всего в послужном списке 38-летнего казахстанца 40 побед (35 нокаутом), одно поражение, одна ничья. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2004 года, а также победителем чемпионата мира (2003).

Альварес в своем последнем поединке в ноябре 2019 года победил нокаутом россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Всего на счету 30-летнего Альвареса 53 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи.