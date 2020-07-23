Число участников чемпионата России по гольфу сокращено почти в два раза из-за коронавируса

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ассоциация гольфа России (АГР) из-за пандемии коронавируса была вынуждена значительно сократить число участников чемпионата России. Как сообщили ТАСС в АГР, в этом году на турнир будут допущены не более 50 спортсменов, тогда как в 2019 году на старт вышли 97 человек.

Чемпионат России пройдет с 4 по 8 августа в гольф-клубе Links National Golf Сlub в Дмитровском районе Московской области.

"В связи с ограничениями по предельному количеству участников спортивного соревнования, предусмотренными постановлениями губернатора Московской области, к участию в чемпионате России будут допущены не более 50 спортсменов (30 мужчин и 20 женщин). В 2019 году выступало 97 спортсменов из семи регионов РФ, - сказал собеседник агентства. - Часть гольфистов не выйдет в этом году на старт по причине того, что сейчас они не имеют возможности вернуться в Москву из-за рубежа, где учатся, живут или большую часть года тренируются".

Так, в числе участников чемпионата России не будет победителя прошлогоднего национального первенства Дэвида Аткинса. Обладательница золотой медали чемпионата России - 2019 Екатерина Малахова, напротив, и в этом году намерена побороться за награды турнира.

"В этом году чемпионат России, к сожалению, пройдет без зрителей. На турнир не будут приглашены журналисты. Даже для кедди (помощников спортсменов - прим. ТАСС) вход будет закрыт", - добавил собеседник ТАСС.

Олимпийский чемпион - 2000 по теннису Евгений Кафельников, занявший в 2011 году первое место на чемпионате России по гольфу, в этом году не подавал заявку на участие в турнире.