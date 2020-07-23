Порядка 150 болельщиков ФК "Химки" приедут в Екатеринбург на финал Кубка России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Химки" завершил продажу билетов в сектор активной поддержки на финальный матч Олимп - Кубка России с "Зенитом". Об этом сообщил ТАСС менеджер по работе с болельщиками клуба Святослав Солдатенков.

"Порядка 150 человек мы ожидаем. В сектор активной поддержки, фанатский сектор продажа закрыта", - сказал он.

Финальный матч Олимп - Кубка России "Зенит" - "Химки" пройдет 25 июля на стадионе "Екатеринбург-Арена". Игра начнется в 17:00 мск. По согласованию с Роспотребнадзором, на стадионе могут присутствовать не более 3,5 тыс. зрителей.