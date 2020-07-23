Гендиректор "Спартака" Газизов заявил, что клуб выступает против расширения РПЛ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" выступает против расширения Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд. Об этом журналистам заявил генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов.

В марте РПЛ заявляла, что лига может быть расширена до 18 команд в сезоне-2020/21, но только в том случае, если нынешний сезон не будет доигран.

"Спартак" против расширения РПЛ, - сказал Газизов. - Я не против, но в нынешних условиях это жестковато. Это возможно сделать через сезон, но не сейчас".

На данный момент из РПЛ напрямую в ФНЛ вылетают 15-я и 16-я команды, а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, участвуют в стыковых матчах с третьей и четвертой командами второго по силе дивизиона. Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За всю историю высшего дивизиона было четыре сезона, когда в турнире принимали участие более 16 команд. В 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы.