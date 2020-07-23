Более 50 человек вошли в рабочую группу Минспорта РФ по цифровизации спорта

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Более 50 человек входят в настоящее время в межведомственную рабочую группу по цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта. Об этом сообщил на заседании группы заместитель министра спорта РФ Андрей Сельский.

Заседание межведомственной рабочей группы по цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта проходит 23 июля. Главным докладчиком стал Сельский, который рассказал собравшимся о подходах к цифровизации спортивной сферы на региональном уровне и интеграции передачи данных, о предложениях по пилотным проектам цифрового развития спорта в регионах.

"Прошло два месяца, которые ушли на то, чтобы оформить существование межведомственной рабочей группы. Сейчас есть соответствующий приказ министра спорта и утвержденный им состав, он представительный. Мы перевалили в численности за 50 человек, это, конечно, много. Будем смотреть, насколько возможно администрировать группу такого размера, мы ограничили регламентом численность до 55 человек", - рассказал Сельский.

"Если будут новые желающие влиться в наши ряды, мы будем действовать через механизм экспертной группы", - добавил заместитель министра спорта.