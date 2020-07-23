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Единая лига ВТБ

Баскетболист Кулагин покинул краснодарский "Локомотив-Кубань"

Защитник выступал за команду с 2017 года

ТАСС, 23 июля. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" и российский защитник Дмитрий Кулагин приняли решение о прекращении сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Кулагин выступал за краснодарцев с 2017 года, в составе клуба он стал обладателем Кубка России - 2018, финалистом Еврокубка того же сезона, а также признавался лучшим защищающимся игроком Единой лиги ВТБ.

Также Кулагин выступал за "Нижний Новгород", подмосковный "Триумф", самарские "Красные Крылья", петербургский "Зенит" и столичный ЦСКА, в составе которого выигрывал Евролигу и дважды Единую лигу ВТБ. В составе сборной России Кулагин стал победителем Универсиады 2013 года.

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