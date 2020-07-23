{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РФС наложил на "Тамбов" запрет на регистрацию новых игроков

Санкции вызваны задолженностью клуба перед футболистом Салли Муниром

ТАСС, 23 июля. Российский футбольный союз (РФС) по итогам заседания палаты по разрешению споров наложил запрет на "Тамбов" на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Такая мера вызвана задолженностью клуба перед футболистом Салли Муниром. РФС обязал "Тамбов" выплатить игроку задолженность по зарплате и компенсации на аренду жилья.

По итогам сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги "Тамбов" занял 14-е место и сумел сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата страны.

Теги
Российский футбол
Массовый спорт
Минспорт предложил создать пять экспертных групп по внедрению цифровизации в спорт
По словам заместителя министра спорта Андрея Сельского, несколько инициатив требуют глубокой проработки
Читать полностью