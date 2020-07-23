РФС наложил на "Тамбов" запрет на регистрацию новых игроков

ТАСС, 23 июля. Российский футбольный союз (РФС) по итогам заседания палаты по разрешению споров наложил запрет на "Тамбов" на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Такая мера вызвана задолженностью клуба перед футболистом Салли Муниром. РФС обязал "Тамбов" выплатить игроку задолженность по зарплате и компенсации на аренду жилья.

По итогам сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги "Тамбов" занял 14-е место и сумел сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата страны.