"Ротор" и "Химки" вошли в состав участников РПЛ на сезон-2020/21

ТАСС, 23 июля. Волгоградский футбольный клуб "Ротор" и подмосковные "Химки" вошли в состав участников Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Участники на будущий сезон РПЛ были утверждены на общем собрании клубов лиги, которое прошло в четверг.

"Конечно, очень жаль клубы, которые покидают лигу. Жаль терять "Крылья", у которых богатая история, большая аудитория и прекрасная инфраструктура. Жаль и "Оренбург", который попал в очень сложную ситуацию. Мы надеемся, что уже в следующем сезоне они вернутся в Тинькофф-РПЛ", - сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

По итогам завершившегося сезона РПЛ последние два места заняли самарские "Крылья Советов" и "Оренбург", которые вылетели в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). "Ротор" и "Химки" заняли первое и второе места соответственно в ФНЛ и поднимутся в высший дивизион чемпионата страны.

Ранее "Химки" выступали в высшем дивизионе чемпионата России на протяжении трех сезонов (2007-2009), лучшим достижением клуба стало девятое место в 2007 году. 25 июля подмосковный клуб сыграет в финале Олимп - Кубка России с петербургским "Зенитом" на "Екатеринбург-Арене".

Для "Ротора" предстоящий сезон станет первым в премьер-лиге с 2004 года. В новейшей истории команда из Волгограда дважды становилась серебряным призером чемпионата России (1993, 1997), а также один раз завоевала бронзовые медали национального первенства (1996). Лучшим результатом в Кубке России является выход в финал турнира в сезоне-1994/95.