Бывший тренер донецкого "Шахтера" Луческу возглавил киевское "Динамо"

ТАСС, 23 июля. Румынский специалист Мирча Луческу назначен на пост главного тренера киевского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 74-летним тренером рассчитан на два года с возможностью продления еще на один год. На этом посту он сменил Алексея Михайличенко, который был уволен 20 июля. В сезоне-2019/20 "Динамо" выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, в следующем сезоне клуб начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.

"Хочу представить Мирчу Луческу, одного из лучших тренеров в мире. Надеюсь, что с приходом его тренерской команды возродятся победные традиции киевского "Динамо", он завоюет много титулов, и болельщики будут оценивать Мирчу по его результатам. Успехов ему, удачи, а всем, чем могу, я ему помогу", - сказал президент клуба Игорь Суркис.

"Хотел вернуться в эту страну, здесь у меня были успешные результаты и очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что пришел в клуб с великими традициями, талантливыми футболистами", - отметил Луческу.

Он выразил уверенность, что добьется больших успехов во главе "Динамо". "Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими великими традициями", - подчеркнул Луческу.

Ранее Луческу тренировал принципиального соперника киевлян - донецкий "Шахтер", который под его руководством стал восьмикратным чемпионом Украины, семикратным обладателем Суперкубка Украины и шесть раз выигрывал кубок страны. В 2009 году "Шахтер" завоевал последний в истории Кубок УЕФА, после чего турнир был переименован в Лигу Европы. Румынский специалист возглавлял российский "Зенит" в сезоне-2016/17, с ним петербуржцы завоевали Суперкубок России. Также Луческу работал в сборных Румынии и Турции, румынских "Динамо" и "Рапиде", итальянских "Пизе", "Брешии", "Реджане" и "Интере", турецких "Бешикташе" и "Галатасарае".