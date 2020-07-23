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Футбол в России

Футболист Жоау Мариу покинул "Локомотив" по истечении арендного соглашения

За клуб Мариу с августа 2019 года провел 22 матча, забил один гол и отдал пять голевых передач
Жоау Мариу Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Жоау Мариу
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 23 июля. Португальский полузащитник Жоау Мариу покинул московский футбольный клуб "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Арендное соглашение с 27-летним игроком было заключено в августе прошлого года, а позднее продлено до фактического конца сезона из-за пандемии коронавируса. Права на португальца принадлежат итальянскому "Интеру".

"Я хотел бы поблагодарить всех в "Локомотиве", от президента до тренерского штаба, моих коллег и болельщиков за то, что я чувствовал себя как дома в этом сезоне. Было приятно носить вашу футболку и бороться за ваши цвета. Я ухожу с очень позитивным чувством об этих моментах, которые мы разделили вместе, желаю всего наилучшего", - написал Мариу на своей странице в Instagram.

За "Локомотив" Мариу провел 22 матча, забил один гол и отдал шесть голевых передач, став с клубом серебряным призером Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

12 июля генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками выразил надежду, что клуб сможет выкупить игрока в случае серьезного снижения "Интером" финансовых требований.

Помимо "Интера", полузащитник выступал за английский "Вест Хэм" и португальские "Спортинг" и "Виторию Сетубал". Вместе со "Спортингом" Мариу стал обладателем Кубка Португалии и Суперкубка Португалии. В составе сборной Португалии Мариу провел 46 игр, в которых забил два гола. Вместе с национальной сборной он выиграл чемпионат Европы 2016 года. 

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