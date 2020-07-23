В Минспорте сравнили запуск цифровизации спорта с платными и бесплатными дорогами

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Заместитель министра спорта РФ Андрей Сельский считает, что запуск цифровизации спорта сравним с платными и бесплатными дорогами. Об этом он сообщил в четверг на заседании межведомственной рабочей группы по цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта.

На заседании Сельский рассказал собравшимся о подходах к цифровизации спортивной сферы на региональном уровне и интеграции передачи данных, о предложениях по пилотным проектам цифрового развития спорта в регионах.

"У нас будет модель данных, облаченная в формат методических рекомендаций. Мы не сможем, к сожалению, закрепить между провайдерами то или иное распределение, поэтому у нас будет общая методическая рекомендация. Это аналогия платной и бесплатной дороги. Когда сохраняется возможность проехать бесплатно", - сказал Сельский.