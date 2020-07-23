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Футбол в России

Федун: целями "Спартака" в сезоне-2020/21 станут борьба за титулы и попадание в ЛЧ

По итогам сезона-2019/20 "Спартак" занял седьмое место в чемпионате и дошел до полуфинала кубка, не сумев пробиться в еврокубки
Владелец "Спартака" Леонид Федун Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Владелец "Спартака" Леонид Федун
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский футбольный клуб "Спартак" намерен бороться за победу в Тинькофф - Российской премьер-лиге и Бетсити - Кубке России, а также попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/21. Об этом журналистам рассказал владелец "Спартака" Леонид Федун.

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По итогам сезона-2019/20 "Спартак" занял седьмое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Олимп - Кубка России. В еврокубки красно-белые попасть не смогли.

"Я провел несколько итоговых встреч по окончании сезона, в частности с тренерским штабом Доменико Тедеско и генеральным директором Шамилем Газизовым. Мы согласовали трансферный план и цели на сезон-2020/21: борьба за титулы и Лигу чемпионов, повышение операционной и бюджетной эффективности. Также мы утвердили план коммерческой деятельности клуба и бюджет благотворительного фонда "Спартак - детям", - сказал Федун.

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