{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Новый клуб НХЛ из Сиэтла получил название "Кракен"

Эмблема и форма команды выполнены в темно-синих и голубых цветах
Генменеджер "Сиэтла" Рон Фрэнсис AP Photo/Ted S. Warren
Описание
Генменеджер "Сиэтла" Рон Фрэнсис
© AP Photo/Ted S. Warren

ТАСС, 23 июля. Новый клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) получил название "Сиэтл Кракен". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В четверг также были представлены цвета, эмблема и домашняя форма команды. Атрибуты выполнены в темно-синих и голубых тонах. Клуб также представил официальный сайт.

Ранее сообщалось, что первым генеральным менеджером клуба назначен двукратный обладатель Кубка Стэнли Рон Фрэнсис.

"Сиэтл" станет 32-й командой НХЛ с сезона-2021/22, вступительный взнос составит $650 млн. Клуб будет играть в Тихоокеанском дивизионе вместо "Аризоны", которая переместится в Центральный. Команда будет сформирована в результате драфта расширения. В 1915-1924 годах в городе базировался клуб "Сиэтл Метрополитэнс", игравший в Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья. В 1917 году команда завоевала Кубок Стэнли - первой среди американских коллективов.

Планировалось, что клуб из Сиэтла будет выступать уже в сезоне-2020/21, но к этому сроку могла быть не готова арена. В 2017 году в НХЛ вошел клуб "Вегас Голден Найтс", который в дебютном сезоне дошел до финала Кубка Стэнли.

Кризис в российской легкой атлетике
ВФЛА в ближайшее время начнет новый раунд переговоров с World Athletics
Решение было принято президиумом федерации в четверг
Читать полностью