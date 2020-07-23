Новый клуб НХЛ из Сиэтла получил название "Кракен"

ТАСС, 23 июля. Новый клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) получил название "Сиэтл Кракен". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В четверг также были представлены цвета, эмблема и домашняя форма команды. Атрибуты выполнены в темно-синих и голубых тонах. Клуб также представил официальный сайт.
A legend from the deep awakens.— Seattle Kraken (@NHLSeattle_) July 23, 2020
Meet the Seattle Kraken → https://t.co/to5BtVVPh1 pic.twitter.com/FQfOdaiGQQ
Ранее сообщалось, что первым генеральным менеджером клуба назначен двукратный обладатель Кубка Стэнли Рон Фрэнсис.
"Сиэтл" станет 32-й командой НХЛ с сезона-2021/22, вступительный взнос составит $650 млн. Клуб будет играть в Тихоокеанском дивизионе вместо "Аризоны", которая переместится в Центральный. Команда будет сформирована в результате драфта расширения. В 1915-1924 годах в городе базировался клуб "Сиэтл Метрополитэнс", игравший в Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья. В 1917 году команда завоевала Кубок Стэнли - первой среди американских коллективов.
Планировалось, что клуб из Сиэтла будет выступать уже в сезоне-2020/21, но к этому сроку могла быть не готова арена. В 2017 году в НХЛ вошел клуб "Вегас Голден Найтс", который в дебютном сезоне дошел до финала Кубка Стэнли.