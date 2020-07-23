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КХЛ

Сушинский покинул пост президента клуба КХЛ "Авангард"

Должность была упразднена в связи с сокращением бюджета и оптимизацией процессов управления в клубе
Максим Сушинский Александр Щербак/ТАСС
Описание
Максим Сушинский
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 23 июля. Максим Сушинский покинул пост президента омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" из-за сокращения штата. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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В четверг состоялся совет директоров клуба. По итогам заседания было принято решение сократить бюджет клуба на 24% по сравнению с прошлым сезоном и сократить количество позиций топ-менеджеров на треть. В клубе упразднены должности президента и вице-президента. Отмечается, что руководители ключевых направлений будут подчиняться непосредственно генеральному директору клуба Сергею Белых.

Также клуб принял программу развития молодежного хоккея и подготовки резерва, согласно которой планируется в 2023 году привлечь к играм за клуб молодых игроков системы команды.

Сушинский занимал пост президента "Авангарда" в течение двух сезонов.

В прошедшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за коронавируса, "Авангард" занял третье место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф омский клуб уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" в серии со счетом 2-4. Новый сезон КХЛ планируется начать 2 сентября.

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