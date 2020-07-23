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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Клуб NFL "Вашингтон Редскинз" будет временно называться Футбольной командой Вашингтона

Наименование сохранится до тех пор, пока не будет утверждено новое название

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Столичный американский клуб Национальной футбольной лиги (NFL) "Вашингтон Редскинз" временно сменит название на Washington Football Team (Футбольная команда Вашингтона), пока не будет выбран окончательный вариант наименования. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении клуба.

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"Мы призываем фанатов, СМИ и всех остальных начать использовать наименование Washington Football Team немедленно", - отмечается в заявлении.

Решение сменить название было принято по соображениям политкорректности. Redskins в переводе с английского означает "краснокожие", а эмблемой команды является изображение профиля индейца. Все это, по мнению критиков, оскорбляет коренных жителей Америки. Дискуссия на этот счет разгорелась с новой силой на фоне массовых протестов, вспыхнувших в США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

"Вашингтон Редскинз" дважды побеждал в регулярном чемпионате NFL (1937, 1942), а также трижды выигрывал Супербоул - финальный матч плей-офф NFL (1982, 1987, 1991).

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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