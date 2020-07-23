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Летние неолимпийские виды спорта

"ВВА-Подмосковье" разгромил "Богатырей" в матче чемпионата России по регби

В таблице лидирует новокузнецкий "Металлург"

ТАСС, 23 июля. "ВВА-Подмосковье" на своем поле победил краснодарский клуб "Богатыри" в матче пятого тура чемпионата России по регби. Встреча завершилась со счетом 83:5.

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В другой встрече игрового дня состоялась первая ничья сезона - миром разошлись новокузнецкий "Металлург" и красноярский "Красный Яр" (9:9). Столичный ЦСКА проиграл "Булаве" из Таганрога (3:16).

В пятницу пройдут матчи пятого тура "Слава" (Москва) - "Енисей-СТМ" (Красноярск), "Локомотив-Пенза" - "Стрела" (Казань).

В таблице лидирует с 20 очками "Металлург", следом идут "Енисей-СТМ" (19), "Локомотив-Пенза" (18), "Красный Яр" (17), "ВВА-Подмосковье" (15), "Стрела" (11), "Слава" (5), "Булава" (4), ЦСКА (1), "Богатыри" (0).

Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса, сезон начался 18 июня. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, арены могут быть заполнены не более чем на 10%, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

Регулярный чемпионат продлится до 28 августа. В турнире участвуют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две лучшие получат прямые путевки в полуфинал. Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут в формате серии до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года.

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