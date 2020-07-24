Исполком РФС утвердит итоги чемпионата России и календарь на сезон-2020/21

МОСКВА, 24 июля. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) пройдет в пятницу в формате видеоконференции. Мероприятие начнется в 12:00 мск.

Первым пунктом в повестке заседания значится подведение итогов сезона-2019/20 в чемпионате России. Турнир завершился 22 июля, тройку призеров составили петербургский "Зенит", московский "Локомотив" и "Краснодар". Самарские "Крылья Советов" и "Оренбург" стали худшими командами чемпионата и покинут высший дивизион. В новом сезоне клубы сыграют в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Исполком РФС также утвердит документы, регламентирующие организацию и проведение соревнований в сезоне-2020/21. В рамках рассмотрения этого вопроса будет определен состав участников турниров, регламент соревнований и календарь. Принятые решения затронут Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ), первенство ФНЛ, розыгрыш Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и Бетсити - Кубка России по футболу.

На заседании исполкома РФС должно быть утверждено включение в число участников высшего дивизиона волгоградского "Ротора" и подмосковных "Химок". Команды по итогам досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса сезона в ФНЛ завоевали право на повышение в классе. Также РФС должен одобрить количество клубов, которые выступят в ФНЛ и ПФЛ в новом сезоне.

Участники заседания определят сроки трансферных окон на сезон-2020/21. Ранее РПЛ сообщала, что летний период дозаявок начнется 26 июля и завершится 19 сентября.

23 июля пресс-служба РПЛ сообщила, что начало нового сезона в чемпионате России запланировано на 8-9 августа. 7 августа на "ВЭБ-Арене" в Москве должен состояться матч за трофей Олимп - Суперкубка России. В этой встрече примет участие действующий чемпион страны "Зенит", который 25 июля в Екатеринбурге в финале Кубка России сыграет против "Химок". В случае победы петербуржцев соперником команды в матче за Суперкубок России станет "Локомотив", занявший второе место по итогам сезона РПЛ.

Список 33 лучших и другие вопросы

На заседании исполкома РФС будут обсуждаться вопросы согласования годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за 2019 год, рассмотрения отчета об исполнении годовой сметы (бюджета) и утверждения отчета независимой аудиторской организации за 2019 год. Также на рассмотрении будет внесение изменений в регламентирующие документы РФС. Речь идет о дисциплинарном регламенте и регламенте по статусу и переходам футболистов. Будет определена и дата очередной конференции РФС.

В рамках подведения итогов сезона-2019/20 РФС объявит лауреатов национальной премии в номинациях "Лучший футболист года", "Надежда" (юноши до 21 года), "Лучший тренер года", "Лучшая команда года" и "За вклад в развитие футбола". Также будет назван список из 33 лучших футболистов по итогам сезона-2019/20.

В числе административных вопросов будет обсуждаться изменение наименования юридического лица участника ПФЛ - с ФК "Урожай" на ФК "Кубань". Клуб из Краснодара был основан в 2018 году. Он образовался после того, как "Кубань" не прошла лицензирование и отказалась от участия в чемпионате России. Последним пунктом в повестке заседания исполкома РФС значится вопрос освобождения от дальнейшего исполнения спортивных санкций.