"Даллас" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в выставочном матче НБА

ТАСС, 24 июля. "Даллас" одержал победу над "Лос-Анджелес Лейкерс" в выставочном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 108:104.

Дабл-дабл в составе победителей оформил центровой Бобан Марьянович, в его активе 17 очков и 13 подборов. Самым результативным в составах обеих команд стал защитник "Далласа" Сет Карри (23 очка). У "Лейкерс" больше всех очков набрали защитник Куинн Кук и центровой Джавейл Макги (по 13). Форварды команды Леброн Джеймс и Энтони Дэвис набрали по 12 очков.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют в Disney World (Орландо, штат Флорида), участие в нем примут 22 команды из 30. С 23 июля клубы начали проводить выставочные матчи в рамках подготовки к продолжению сезона.

Ранее руководство организации объявило о том, что розыгрыш возобновится 31 июля. Согласно календарю, сезон продолжится матчами между "Юта" - "Нью-Орлеан" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Лос-Анджелес Клипперс". Лига не будет проводить больше семи встреч в день, игры пройдут на трех площадках. Завершится предварительный этап 14 августа, а первый раунд плей-офф стартует 17 августа.

В другом матче дня "Финикс" победил "Юту" со счетом 101:88. Также "Милуоки" обыграл "Сан-Антонио" (113:92), а "Индиана" - "Портленд" (91:88).