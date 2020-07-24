Беттмэн: "Торонто" и "Эдмонтон" не получат преимущества перед другими командами НХЛ

ТАСС, 24 июля. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" и "Эдмонтон", которые представляют принимающие плей-офф города, не будут иметь преимущества перед остальными командами. Об этом сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, чей комментарий приводит официальный сайт лиги.
Сезон НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата и заявил, что сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Сезон возобновится 1 августа, а с 28 по 30 июля команды проведут выставочные матчи.
Встречи клубов Восточной конференции пройдут в Торонто, а игры команд Западной конференции - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли начнется 22 сентября и тоже состоится в Эдмонтоне. Обе команды, представляющие данные города, попали в число 24 клубов. Однако руководство лиги отмечает, что это не даст им преимущества перед другими коллективами.
"Хотел бы предупредить их и всех остальных - преимущества своего льда не будет, - сказал Беттмэн. - Правила будут одинаковыми для всех. К этим командам будут относиться так же, как и к остальным. Это касается времени появления на стадионе, также они не будут пользоваться своими раздевалками".
Беттмэн подчеркнул, что "Торонто" и "Эдмонтон" не получат особый доступ к тренировочным площадкам и залам. Всем командам будет отведен один час, чтобы уехать в отель после матча. Затем помещение уберут и продезинфицируют. После разрешения лиги в него сможет зайти следующая команда.