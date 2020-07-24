Беттмэн: "Торонто" и "Эдмонтон" не получат преимущества перед другими командами НХЛ

Сезон НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата и заявил, что сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Сезон возобновится 1 августа, а с 28 по 30 июля команды проведут выставочные матчи.

ТАСС, 24 июля. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" и "Эдмонтон", которые представляют принимающие плей-офф города, не будут иметь преимущества перед остальными командами. Об этом сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, чей комментарий приводит официальный сайт лиги.

Встречи клубов Восточной конференции пройдут в Торонто, а игры команд Западной конференции - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли начнется 22 сентября и тоже состоится в Эдмонтоне. Обе команды, представляющие данные города, попали в число 24 клубов. Однако руководство лиги отмечает, что это не даст им преимущества перед другими коллективами.

"Хотел бы предупредить их и всех остальных - преимущества своего льда не будет, - сказал Беттмэн. - Правила будут одинаковыми для всех. К этим командам будут относиться так же, как и к остальным. Это касается времени появления на стадионе, также они не будут пользоваться своими раздевалками".

Беттмэн подчеркнул, что "Торонто" и "Эдмонтон" не получат особый доступ к тренировочным площадкам и залам. Всем командам будет отведен один час, чтобы уехать в отель после матча. Затем помещение уберут и продезинфицируют. После разрешения лиги в него сможет зайти следующая команда.