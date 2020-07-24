СМИ: Deloitte сообщила о репутационных атаках ботов в адрес ФК "Барселона"

ТАСС, 24 июля. Испанский футбольный клуб "Барселона" подвергся масштабным репутационным кибератакам. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo со ссылкой на доклад международной консалтинговой компании Deloitte, подготовленный для "Барселоны".
По информации издания, компания обнаружила существование ботов, которые запрограммированы на нанесение ущерба репутации клуба и его руководства. В исследовании Deloitte говорится о наличии минимум 3,2 тыс. ботов, которые произвели почти 19,4 тыс. упоминаний, связанных с "Барселоной". Как уточняет газета, 12,5% комментариев в социальных сетях по различным вопросам, имеющим отношение к клубу, были сделаны пользователями, не являющимися людьми.
Как считают в Deloitte, одной из основных целей кибератак является распространение критики в адрес руководства клуба. Консалтинговая компания выделила несколько групп ботов, одна из них делала публикации на русском языке.