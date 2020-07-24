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Футбол в России

Шесть команд покинут первенство ФНЛ по итогам сезона-2020/21

В первенстве ФНЛ, которое начнется 1 августа, примут участие 22 команды

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шесть клубов по итогам сезона-2020/21 первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) вылетят из турнира в первенство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС).

В первенстве ФНЛ, которое начнется 1 августа, примут участие 22 команды.

"Из ФНЛ в следующем году вылетят шесть команд, войдут четыре", - сообщил источник.

Позднее пресс-служба РФС подтвердила эту информацию.

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