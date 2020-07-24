КДК РФС сможет отменять ошибочные желтые карточки, ведущие к пропуску игр, с нового сезона

ТАСС, 24 июля. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) получит возможность отменять ошибочно показанные игрокам желтые карточки, которые влекут за собой автоматический пропуск матча, с сезона-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Данное изменение в дисциплинарном регламенте РФС было утверждено на заседании исполкома организации в пятницу.

Ранее КДК мог отменять только желтые карточки, ошибочно предъявленные другому игроку, а также ошибочно показанную красную карточку.