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Футбол в России

КДК РФС сможет отменять ошибочные желтые карточки, ведущие к пропуску игр, с нового сезона

Данное изменение в дисциплинарном регламенте РФС было утверждено на заседании исполкома организации

ТАСС, 24 июля. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) получит возможность отменять ошибочно показанные игрокам желтые карточки, которые влекут за собой автоматический пропуск матча, с сезона-2020/21 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Данное изменение в дисциплинарном регламенте РФС было утверждено на заседании исполкома организации в пятницу.

Ранее КДК мог отменять только желтые карточки, ошибочно предъявленные другому игроку, а также ошибочно показанную красную карточку.

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