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Летние неолимпийские виды спорта

Создан оргкомитет по подготовке заявки на проведение Кубка мира по регби в России

В стране может пройти Кубок мира в 2027 году

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) создала оргкомитет по подготовке заявки на проведение Кубка мира в 2027 году. Данное решение было принято на высшем совете ФРР в пятницу.

В состав оргкомитета вошли Павел Новиков, член попечительского совета ФРР Павел Науменко, заместитель генерального директора - председателя правления ФРР Павел Бугров, директор по развитию регби в регионах ФРР Глеб Бабкин, спортивный директор ФРР Сергей Марков и директор по организационной работе ФРР Павел Федоров.

Ранее сообщалось о желании ФРР подать заявку на проведение в России Кубка мира 2027 года.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
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