СМИ: "Зенит" может заплатить до €12 млн за футболиста "Ливерпуля" Ловрена

ТАСС, 24 июля. Стоимость перехода защитника английского футбольного клуба "Ливерпуль" Деяна Ловрена в санкт-петербургский "Зенит" может составить €12 млн. Об этом сообщает издание The Times.

По данным газеты, стороны близки к завершению сделки. При этом отмечается, что "Зенит" хотел приобрести хорватского защитника еще в 2014 году, когда он выступал за английский "Саутгемптон".

Ловрену 31 год, он выступает за "Ливерпуль" с 2014 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и финалистом Лиги Европы. В прошедшем сезоне хорват провел в составе "Ливерпуля" 15 матчей, по разу отметившись забитым мячом и голевой передачей. Также Ловрен играл за хорватские "Интер" из Запрешича и "Динамо" (Загреб), французский "Лион" и "Саутгемптон".

В составе сборной Хорватии Ловрен провел 57 матчей, став серебряным призером чемпионата мира 2018 года.