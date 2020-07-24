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Футбол в России

Дюков выдвинет свою кандидатуру на следующие выборы главы РФС

Президент РФС заявил, что хочет довести все намеченное до логического завершения
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующие выборы главы организации. Об этом Дюков заявил на пресс-конференции по итогам исполкома РФС.

Дюков был избран главной РФС 22 февраля 2019 года сроком на два года.

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"Когда шел на выборы президента РФС, я озвучил программу - цели и задачи, которые я бы хотел реализовать. Они рассчитаны не на два года, а на более длительный срок. Я шел не на два года. За это время ничего не изменилось, хотелось бы довести намеченное до логического завершения" - сказал Дюков.

Дюков является восьмым по счету главой РФС, ранее этот пост занимали Вячеслав Колосков (1992-2005), Виталий Мутко (2005-2009, 2015-2018), Никита Симонян в качестве и. о. президента (2009-2010, 2012, 2015), Сергей Фурсенко (2010-2012), Николай Толстых (2012-2015), Александр Алаев в качестве и. о. президента (2017-2018), Сергей Прядкин в качестве и. о. президента (2018-2019).

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Российский футболРоссияДюков, Александр Валерьевич
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