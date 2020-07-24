Следующее заседание суда по иску ФК "Локомотив" к Геркусу состоится 10 сентября

22 мая состоялось предварительное заседание, после которого была назначена дата основного судебного заседания - 26 июня, но оно было перенесено и состоялось 24 июля.

ТАСС, 24 июля. Следующее судебное заседание по иску футбольного клуба "Локомотив" к бывшему генеральному директору Илье Геркусу пройдет 10 сентября. Об этом Геркус сообщил в Twitter .

"Спасибо огромное всем за поддержку. Суд продолжается, мы все ближе к развязке. Следующее заседание 10 сентября. Уверен, что справедливость восторжествует", - написал Геркус.

28 января стало известно, что "Локомотив" подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы о взыскании 144,6 млн рублей с Геркуса, иск был подан по итогам проведенного аудита. 47-летний Геркус заявил, что не признает претензий клуба.

Геркус работал в "Локомотиве" с лета 2016 года по декабрь 2018-го. Во время его пребывания в клубе "Локомотив" выиграл Кубок России сезона-2016/17, в сезоне-2017/18 клуб впервые за 14 лет стал чемпионом страны и пробился в групповой этап Лиги чемпионов. При Геркусе в "Локомотив" пришли такие футболисты, как Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хёведес, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов. Также при нем в клуб вернулся главный тренер Юрий Семин, с которым "Локомотив" выиграл первые чемпионские титулы в 2002 и 2004 годах.