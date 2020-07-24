Дюков заявил, что негативно относится к словесным пикировкам представителей клубов РПЛ

Комитет по этике РФС перед матчем полуфинала Олимп - Кубка России "Зенит" - "Спартак" оштрафовал на 200 тысяч рублей генерального директора "Зенита" Александра Медведева за слова о "Спартаке" в контексте видео с участием нападающих петербургского клуба Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.

"Отношусь негативно, пикировка за гранью, это не красит футбольные клубы. В мировом футболе такое не принято, - сказал Дюков. - Есть теннис, где нормы поведения еще жестче, есть смешанные единоборства, где трэш-ток воспринимается нормально. Хочу призвать клубы сделать глубокий вдох и прекратить пикировку".