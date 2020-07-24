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Футбол в России

Дюков заявил, что негативно относится к словесным пикировкам представителей клубов РПЛ

Глава РФС заявил, что в мировом футболе такое не принято
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Словесные пикировки перед матчами Тинькофф - Российской премьер-лиги не красят клубы. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

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Комитет по этике РФС перед матчем полуфинала Олимп - Кубка России "Зенит" - "Спартак" оштрафовал на 200 тысяч рублей генерального директора "Зенита" Александра Медведева за слова о "Спартаке" в контексте видео с участием нападающих петербургского клуба Сердара Азмуна и Артема Дзюбы.

"Отношусь негативно, пикировка за гранью, это не красит футбольные клубы. В мировом футболе такое не принято, - сказал Дюков. - Есть теннис, где нормы поведения еще жестче, есть смешанные единоборства, где трэш-ток воспринимается нормально. Хочу призвать клубы сделать глубокий вдох и прекратить пикировку".

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Российский футболРоссияДюков, Александр Валерьевич
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