Три клуба оштрафованы в сумме на 850 тыс. рублей за нарушение регламента возобновления РПЛ

ТАСС, 24 июля. Три клуба оштрафованы по итогам последнего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) за нарушение регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК).

Казанский "Рубин" за нарушение раздела 3 регламента о возобновлении турнира по итогам матча 30-го тура с московским "Спартаком" (1:2) получил штраф в размере 300 тыс. рублей. Также в очередной раз оштрафован главный тренер команды Леонид Слуцкий, сумма штрафа составила 200 тыс. рублей. В составе "Спартака" 100 тыс. рублей за аналогичное нарушение должен будет выплатить защитник Андрей Ещенко.

Помимо "Рубина" штраф за нарушение регламента о возобновлении сезона получили столичные ЦСКА и "Динамо" в размере 300 и 250 тыс. рублей соответственно.

По итогам матча "Краснодар" - "Ахмат" (4:0) штрафы получили игроки грозненцев Андрес Понсе и Одисе Роши, а также нападающий краснодарцев Магомед-Шапи Сулейманов - все игроки обязаны выплатить по 100 тыс. рублей.

Помимо этого КДК РФС принял решение применить дополнительные санкции в виде трехматчевой дисквалификации к Владимиру Полуяхтову из "Крыльев Советов". Игрок уже был дисквалифицирован на три встречи по итогам матча с "Ростовом", в котором он нанес травму игроку ростовчан Дмитрию Чистякову. Дополнительная трехматчевая дисквалификация вменяется игроку в результате того, что Чистяков в течение 15 дней с момента матча не смог принять участие в тренировочных мероприятиях команды.