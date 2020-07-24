Пандемия не помешала 22,5 тыс. россиян выполнить нормы ГТО

Во II квартале 2020 года на интернет-портале ГТО прошли регистрацию более 200 тыс. человек. Поскольку деятельность центров тестирования ГТО была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции, нормативы смогли выполнить 13% зарегистрированных участников.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более 22,5 тыс. россиян в период с 1 апреля по 30 июня прошли испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

В выполнении нормативов в центрах тестирования приняли участие более 26 тыс. человек, в том числе 586 инвалидов. Таким образом, за этот период успешно испытания прошли 87% от общей численности приступивших к тестированию.

Больше половины (13 457 человек) получили золотые значки, 5 232 участника выполнили нормативы на серебряный знак отличия, 3 897 - на бронзовый знак отличия ГТО.

Рейтинг регионов страны по итогам реализации комплекса ГТО во II квартале серьезных изменений не претерпел. Лидером осталась Воронежская область, которая устойчиво возглавляет рейтинг на протяжении нескольких лет. Краснодарский край вновь стал вторым, Белгородская область стабильно удерживает третье место.

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, один из лучших показателей продемонстрировала Оренбургская область, поднявшись на четыре строчки. Удмуртская Республика улучшила свои показатели и поднялась на три строчки: с 34-го на 31-е место рейтинга. Достойные результаты показали Еврейская автономная область, Псковская, Сахалинская, Тульская, Волгоградская, Орловская области, Республика Бурятия, Республика Мордовия, Приморский и Алтайский край. Каждый из этих регионов улучшил свои показатели на одну или две позиции.