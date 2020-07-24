Дюков: РФС пока не назвал лучших игроков сезона из-за отсутствия критериев выбора

В повестке исполкома РФС, который прошел в пятницу в формате видеоконференции, значился пункт об определении 33 лучших игроков, а также лауреатов национальной премии Российского футбольного союза.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) взял паузу с определением лучших игроков сезона-2019/20 для составления критериев выбора лауреатов индивидуальных наград. Об этом на пресс-конференции по итогам исполкома РФС заявил президент организации Александр Дюков.

"Во время обсуждения возникли вопросы, - сказал Дюков. - Кто голосует, по каким критериям? Или мы просто голосуем эмоционально, исходя из личного восприятия игрока, или важна какая-то статистика, вклад этого игрока. Была дискуссия, и мы приняли решение постараться регламентировать порядок определения лучших в нашем футболе".

"Кем должны быть эти эксперты? Это могут быть представители клубов, сами игроки, тренеры, журналисты. Технический комитет должен предлагать исполкому, или исполком сам имеет возможность кого-то вносить на рассмотрение, потому что у ряда членов исполкома были свои кандидаты. Нам нужно чуть больше времени для того, чтобы определиться с подходом. Чтобы он был понятным и прозрачным", - добавил президент РФС.

Вместе с тем глава российского футбола не стал уточнять, какие игроки претендовали на звание лучшего по итогам сезона. "У нас много номинаций. Соответственно, по каждой кандидатуре была дискуссия", - отметил Дюков.

По итогам сезона-2018/19 лауреатами национальной премии РФС стали нападающий Артем Дзюба (лучший футболист; "Зенит"), вратарь Матвей Сафонов (приз "Надежда", вручаемый игроку в возрасте до 21 года; "Краснодар"), тренер Сергей Семак (лучший тренер; "Зенит"), "Зенит" (лучшая команда), а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов (за вклад в развитие футбола).