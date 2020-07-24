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Футбол в России

СМИ: "Зенит" согласовал трехлетний контракт с футболистом "Ливерпуля" Ловреном

Петербургский клуб заплатит за трансфер €8,5 млн

ТАСС, 24 июля. Петербургский футбольный клуб "Зенит" достиг соглашения с английским "Ливерпулем" по трансферу хорватского защитника Деяна Ловрена. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиру.

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По информации источника, за переход 31-летнего защитника "Зенит" заплатит €8,5 млн. Контракт будет рассчитан на три сезона.

В текущем сезоне в составе "Ливерпуля" он провел 15 матчей, отметился одним голом и одной голевой передачей.

Ловрен выступает за "Ливерпуль" с 2014 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и финалистом Лиги Европы. Также Ловрен играл за хорватские "Интер" из Запрешича и "Динамо" (Загреб), французский "Лион" и "Саутгемптон". В составе сборной Хорватии Ловрен провел 57 матчей, стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года.

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