"Локомотив-Пенза" обыграл "Стрелу" в матче чемпионата России по регби

ТАСС, 24 июля. "Локомотив-Пенза" на своем поле победил "Стрелу" из Казани в матче пятого тура Лига ставок - чемпионата России по регби. Встреча завершилась со счетом 27:20.

В другом матче дня красноярский "Енисей-СТМ" обыграл в гостях столичную "Славу" со счетом 25:22.

По итогам пятого тура таблицу с 23 очками возглавляет "Енисей-СТМ", далее идут "Локомотив-Пенза" (22 очка), новокузнецкий "Металлург" (20), красноярский "Красный Яр" (17), "ВВА-Подмосковье" (Монино, Московская область, 15), "Стрела" (12), "Слава" (6), таганрогская "Булава" (4), московский ЦСКА (1) и краснодарские "Богатыри" (0).

Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса, сезон начался 18 июня. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, арены могут быть заполнены не более чем на 10%, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

Регулярный чемпионат продлится до 28 августа. В турнире участвуют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две лучшие получат прямые путевки в полуфинал. Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут в формате серии до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года.