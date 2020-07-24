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"Локомотив-Пенза" обыграл "Стрелу" в матче чемпионата России по регби

В другом матче дня "Енисей-СТМ" победил "Славу"

ТАСС, 24 июля. "Локомотив-Пенза" на своем поле победил "Стрелу" из Казани в матче пятого тура Лига ставок - чемпионата России по регби. Встреча завершилась со счетом 27:20.

В другом матче дня красноярский "Енисей-СТМ" обыграл в гостях столичную "Славу" со счетом 25:22.

По итогам пятого тура таблицу с 23 очками возглавляет "Енисей-СТМ", далее идут "Локомотив-Пенза" (22 очка), новокузнецкий "Металлург" (20), красноярский "Красный Яр" (17), "ВВА-Подмосковье" (Монино, Московская область, 15), "Стрела" (12), "Слава" (6), таганрогская "Булава" (4), московский ЦСКА (1) и краснодарские "Богатыри" (0).

Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса, сезон начался 18 июня. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, арены могут быть заполнены не более чем на 10%, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

Регулярный чемпионат продлится до 28 августа. В турнире участвуют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две лучшие получат прямые путевки в полуфинал. Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут в формате серии до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года.

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Летние неолимпийские виды спорта
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