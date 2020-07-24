Непомнящий обыграл Иванчука в четвертом туре шахматного онлайн-турнира Legends of Chess

ТАСС, 24 июля. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил украинца Василия Иванчука в матче четвертого дня турнира по быстрым шахматам Legends of Chess. Турнир проводится в онлайн-режиме.

Матчи состоят из четырех партий. При равном счете проводится армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. Первые три партии завершились вничью, в четвертой партии Непомнящий оказался сильнее черными фигурами.

В других матчах игрового дня чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил израильтянина Бориса Гельфанда (3:0), россиянин Петр Свидлер проиграл китайскому шахматисту Дин Лижэню (1,5:2,5), другой российский гроссмейстер Владимир Крамник победил венгра Петера Леко (2,5:1,5), нидерландец Аниш Гири переиграл в армагеддоне Вишванатана Ананда из Индии (3:2).

Поражение Свидлера позволило Карлсену единолично возглавить таблицу, норвежец набрал 12 очков. Следом идут Непомнящий (11), Свидлер (9), Крамник (7), Гельфанд (6), Гири (5), Иванчук (4), Дин Лижэнь (3), Леко (2), Ананд (1). В пятом туре 25 июля Непомнящий встретится со Свидлером, Крамник - с Дин Лижэнем, Карлсен - с Иванчуком, Гири - с Гельфандом, Леко - с Анандом.

Турнир состоит из двух этапов. В первом десять участников проведет по одному матчу друг с другом. Четверо шахматистов с наибольшим количеством очков выйдут в полуфинал, который пройдет с 31 июля по 2 августа. Финал состоится с 3 по 5 августа.

Legends of Chess является четвертым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $150 тыс. Общий призовой фонд тура (четыре турнира и гранд-финал) составляет $1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.