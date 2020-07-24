Исмаилов: победа над Александром Емельяненко является особенной

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов отметил, что победа над Александром Емельяненко является для него особой. Об этом Исмаилов сказал после боя.

В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

"Мы хотим попробовать себя в чем-то новом. Давно слежу за Александром, с начала его карьеры. Это для меня особенный боец, это особенная победа", - сказал Исмаилов.

На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.