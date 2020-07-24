Исмаилов заявил о возможном бое-реванше против Емельяненко

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко могут провести реванш. Об этом журналистам рассказал Исмаилов.

В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

"Саша сказал что можно провести реванш. Я сказал, что я готов, если он этого захочет", - сказал Исмаилов.

На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья в ММА. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.