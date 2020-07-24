Бывший хоккеист молодежной сборной Чехии Бухтела умер в возрасте 20 лет

ТАСС, 24 июля. Бывший защитник молодежной сборной Чехии по хоккею Ондржей Бухтела скончался на 21-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Чехии.

Причиной смерти хоккеиста стал рак сердца, который был диагностирован у него в мае.

В прошедшем сезоне Бухтела сыграл в 57 матчах второго по силе чешского дивизиона за клуб "Бенатки-над-Йизероу", в которых забросил девять шайб и отдал 16 голевых передач.

Бухтела принимал участие в юниорском чемпионате мира 2017 года: он сыграл в пяти матчах, не отметившись результативными действиями. С 2014 по 2019 год Бухтела выступал за сборные Чехии различных возрастов.