Исмаилов сообщил, что вернется в свой вес после победы над Емельяненко

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов после победы над Александром Емельяненко вернется в средний вес из тяжелого. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи. Для поединка с соперником Исмаилов сменил вес.

"Больше я не буду драться в тяжелом весе, я возвращаюсь в свой", - сказал Исмаилов.

Перед боем Емельяненко показал вес 117,1 кг, Исмаилов - 94,6 кг. Поединок должен был состояться в апреле в Москве, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.