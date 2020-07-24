Шлеменко: Исмаилов воспользовался слабой борьбой Емельяненко

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов воспользовался слабой борьбой своего соотечественника Александра Емельяненко. Такое мнение ТАСС выразил российский боец Александр Шлеменко.

В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

"Предсказуемо, но я думал что Магомед выиграет по очкам. У Емельяненко слабая борьба, и Магомед это показал. Добивание - тоже логичный исход", - заявил Шлеменко.

На счету 34-летнего Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.