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ММА

Исмаилов заявил, что не помнит начало боя с Емельяненко

Магомед Исмаилов в третьем раунде нокаутировал соперника на турнире в Сочи

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов не помнит, как начинался бой с Александром Емельяненко. Об этом Исмаилов сообщил ТАСС.

В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

"Я, честно говоря, не помню, каким было начало, как я попал ему. Мне надо пересмотреть бой, но я совсем не помню этого", - сказал Исмаилов.

На счету Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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