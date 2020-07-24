Исмаилов заявил, что не помнит начало боя с Емельяненко

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов не помнит, как начинался бой с Александром Емельяненко. Об этом Исмаилов сообщил ТАСС.

В пятницу Исмаилов в третьем раунде техническим нокаутом победил Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

"Я, честно говоря, не помню, каким было начало, как я попал ему. Мне надо пересмотреть бой, но я совсем не помню этого", - сказал Исмаилов.

На счету Исмаилова теперь 16 побед, два поражения и одна ничья. У Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.